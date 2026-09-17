LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,06 Prozent stärker bei 25 768,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 497,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 804,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 302,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 24 850,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 389,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 80,98 EUR), BMW (+ 2,57 Prozent auf 63,74 EUR), QIAGEN (+ 2,49 Prozent auf 38,12 EUR) und Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-1,70 Prozent auf 147,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 39,44 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 143,30 EUR), Brenntag SE (-0,39 Prozent auf 61,40 EUR) und Infineon (-0,35 Prozent auf 54,81 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215,928 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at