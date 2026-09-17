adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Kursentwicklung im Fokus
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17.09.2026 15:58:52
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,06 Prozent stärker bei 25 768,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 497,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 804,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26 302,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 24 850,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 389,00 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 80,98 EUR), BMW (+ 2,57 Prozent auf 63,74 EUR), QIAGEN (+ 2,49 Prozent auf 38,12 EUR) und Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-1,70 Prozent auf 147,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 39,44 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 143,30 EUR), Brenntag SE (-0,39 Prozent auf 61,40 EUR) und Infineon (-0,35 Prozent auf 54,81 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215,928 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Henkel vz. Market-Perform
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|16.09.26
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|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
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|20.08.26
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|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
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|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
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|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,95
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|61,86
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|Brenntag SE
|60,68
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,73
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|Heidelberg Materials
|145,70
|-0,24%
|Henkel KGaA Vz.
|73,38
|-0,60%
|Infineon AG
|56,11
|2,92%
|QIAGEN N.V.
|38,91
|1,25%
|SAP SE
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|Siemens AG
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|0,13%
|Siemens Energy AG
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|0,64%
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