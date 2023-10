LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus

Das macht der LUS-DAX am Freitagnachmittag.

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 15 079,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 15 033,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 212,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.09.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 734,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 549,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2022, lag der LUS-DAX noch bei 12 438,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Bei 18 246,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 5,28 Prozent auf 21,54 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,84 Prozent auf 73,16 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,79 Prozent auf 376,10 EUR), Covestro (+ 1,78 Prozent auf 49,87 EUR) und Daimler Truck (+ 1,50 Prozent auf 32,41 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-3,54 Prozent auf 11,17 EUR), RWE (-2,97 Prozent auf 32,06 EUR), Symrise (-2,34 Prozent auf 89,18 EUR), Siemens Healthineers (-2,05 Prozent auf 46,76 EUR) und Sartorius vz (-1,90 Prozent auf 310,60 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 707 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 142,703 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

