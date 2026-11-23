Am Montag legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1,19 Prozent auf 25 015,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 838,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 055,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27 000,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 720,80 EUR), Infineon (+ 3,93 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (+ 3,70 Prozent auf 122,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,78 Prozent auf 347,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,42 Prozent auf 29,84 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Bayer (-1,95 Prozent auf 52,32 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 309,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 62,00 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR) und Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 823 598 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at