LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,68 Prozent fester bei 24 999,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 021,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 699,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 311,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 17.11.2025, mit 23 457,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.02.2025, den Wert von 22 855,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 214,00 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 7,35 Prozent auf 49,32 EUR), Vonovia SE (+ 3,82 Prozent auf 27,43 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 44,58 EUR), RWE (+ 2,38 Prozent auf 51,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 58,86 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil QIAGEN (-3,62 Prozent auf 41,35 EUR), Daimler Truck (-1,94 Prozent auf 41,90 EUR), Siemens Energy (-1,44 Prozent auf 161,05 EUR), Continental (-0,92 Prozent auf 73,12 EUR) und Henkel vz (-0,91 Prozent auf 82,50 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 9 204 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,32 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at