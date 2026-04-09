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LUS-DAX aktuell 09.04.2026 17:59:01

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der LUS-DAX zeigte sich am Donnerstagabend schwächer.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent leichter bei 23 887,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 675,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 001,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 785,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2026, einen Stand von 25 279,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 09.04.2025, einen Stand von 21 463,00 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,76 Prozent ein. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,85 Prozent auf 59,18 EUR), BASF (+ 2,62 Prozent auf 53,58 EUR), Zalando (+ 1,92 Prozent auf 22,28 EUR), Hannover Rück (+ 1,76 Prozent auf 276,80 EUR) und EON SE (+ 1,10 Prozent auf 19,83 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 65,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 53,25 EUR) und Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 075 476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 169,552 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,68 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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