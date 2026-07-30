Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Marktbericht
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30.07.2026 09:28:52
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus
Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,05 Prozent im Minus bei 25 351,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 303,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 421,00 Punkten lag.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 25 010,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 302,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 312,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 3,64 Prozent auf 92,32 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,49 Prozent auf 361,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,39 Prozent auf 62,54 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 55,18 EUR) und Siemens (+ 1,25 Prozent auf 274,65 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil adidas (-16,19 Prozent auf 152,75 EUR), Airbus SE (-2,26 Prozent auf 205,05 EUR), QIAGEN (-2,00 Prozent auf 36,19 EUR), Rheinmetall (-1,75 Prozent auf 1 133,20 EUR) und Scout24 (-0,89 Prozent auf 78,30 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 427 078 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 207,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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