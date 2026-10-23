LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag verliert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,50 Prozent auf 25 246,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 241,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 374,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 350,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 24 790,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 24 208,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,83 Prozent auf 50,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,96 Prozent auf 146,80 EUR), HOCHTIEF (+ 0,73 Prozent auf 359,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,72 Prozent auf 16,71 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2,43 Prozent auf 324,70 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 155,65 EUR) und Continental (-1,64 Prozent auf 65,98 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 449 720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 235,565 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at