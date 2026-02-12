LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 25 096,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 141,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 925,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Wert von 25 431,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 24 433,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 321,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,16 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 6,15 Prozent auf 272,00 EUR), Commerzbank (+ 3,01 Prozent auf 35,59 EUR), Continental (+ 2,62 Prozent auf 72,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 31,16 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,48 Prozent auf 206,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,97 Prozent auf 55,07 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,50 Prozent auf 102,00 EUR), Vonovia SE (-1,36 Prozent auf 25,45 EUR) und Symrise (-1,29 Prozent auf 74,76 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 926 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 202,988 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

