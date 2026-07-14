LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsschluss stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 25 089,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 852,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 190,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 679,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 066,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 220,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,13 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,40 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 27,75 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR) und EON SE (+ 1,86 Prozent auf 19,46 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), Henkel vz (-2,01 Prozent auf 73,14 EUR), Scout24 (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 770 215 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at