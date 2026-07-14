E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Kursentwicklung
|
14.07.2026 17:58:50
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Plus
Zum Handelsschluss stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 25 089,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 852,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 190,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 679,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 066,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 220,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,13 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,40 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 27,75 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR) und EON SE (+ 1,86 Prozent auf 19,46 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), Henkel vz (-2,01 Prozent auf 73,14 EUR), Scout24 (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 770 215 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SE
|
09:30
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:30
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
14.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
14.07.26