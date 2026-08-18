LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 26 236,00 Punkten.

Bei 26 306,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 212,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24 816,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 24 372,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 347,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,80 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 434,80 EUR) und RWE (-0,64 Prozent auf 58,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 193 811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 216,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at