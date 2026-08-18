Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 18.08.2026 09:28:43

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 26 236,00 Punkten.

Bei 26 306,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 212,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24 816,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 24 372,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 347,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,80 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 434,80 EUR) und RWE (-0,64 Prozent auf 58,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 193 811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 216,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
13.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 50,93 1,21% BASF
BMW AG 58,68 0,62% BMW AG
Deutsche Telekom AG 28,84 1,48% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,14 1,32% DHL Group (ex Deutsche Post)
Henkel KGaA Vz. 74,46 -0,29% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 432,80 -0,82% HOCHTIEF AG
Infineon AG 59,58 -3,62% Infineon AG
RWE AG St. 58,82 -0,64% RWE AG St.
Siemens AG 277,05 -1,53% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,24 -3,26% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,58 0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 200,00 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen