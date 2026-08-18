Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Fokus
|
18.08.2026 09:28:43
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 26 236,00 Punkten.
Bei 26 306,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 212,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24 816,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 24 372,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 347,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,80 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 58,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,77 Prozent auf 55,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 28,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,57 Prozent auf 73,64 EUR) und BASF (+ 0,55 Prozent auf 50,79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,45 Prozent auf 60,45 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 159,88 EUR), Siemens (-0,94 Prozent auf 279,65 EUR), HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 434,80 EUR) und RWE (-0,64 Prozent auf 58,70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 193 811 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 216,483 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,93
|1,21%
|BMW AG
|58,68
|0,62%
|Deutsche Telekom AG
|28,84
|1,48%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,14
|1,32%
|Henkel KGaA Vz.
|74,46
|-0,29%
|HOCHTIEF AG
|432,80
|-0,82%
|Infineon AG
|59,58
|-3,62%
|RWE AG St.
|58,82
|-0,64%
|Siemens AG
|277,05
|-1,53%
|Siemens Energy AG
|157,24
|-3,26%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,58
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 200,00
|-0,39%