LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer

Heute ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,25 Prozent auf 24 522,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 704,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 504,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 288,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Wert von 21 133,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,179 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 447,00 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 2,36 Prozent auf 71,86 EUR), QIAGEN (+ 1,96 Prozent auf 44,98 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 44,36 EUR), Daimler Truck (+ 1,60 Prozent auf 40,64 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 98,24 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 130,45 EUR), Continental (-1,69 Prozent auf 63,80 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Bank (-1,50 Prozent auf 31,92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,45 Prozent auf 516,00 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 324 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at