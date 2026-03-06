Henkel vz. Aktie
|Index im Fokus
|
06.03.2026 09:29:31
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 23 924,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24 008,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 902,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 775,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 038,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 260,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,61 Prozent nach unten. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 594,00 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99) Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 75,30 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 483 815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 195,425 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
