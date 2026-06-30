LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt nachmittags

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,81 Prozent auf 24 934,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 019,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 754,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 025,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 22 422,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 23 935,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,50 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Zähler.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,97 Prozent auf 164,86 EUR), Bayer (+ 4,17 Prozent auf 47,95 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 81,46 EUR), Siemens (+ 3,99 Prozent auf 279,95 EUR) und Daimler Truck (+ 3,10 Prozent auf 41,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Deutsche Telekom (-3,67 Prozent auf 23,91 EUR), SAP SE (-1,74 Prozent auf 134,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,35 Prozent auf 70,40 EUR), Henkel vz (-1,21 Prozent auf 73,36 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,73 Prozent auf 39,27 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 7 724 178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at