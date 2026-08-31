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LUS-DAX-Entwicklung 31.08.2026 15:58:30

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Der LUS-DAX bewegt sich derzeit im Minus.

Um 15:55 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 26 341,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 539,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 317,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 715,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 030,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, einen Stand von 23 966,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,23 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 2,17 Prozent auf 71,52 EUR), Zalando (+ 1,82 Prozent auf 24,60 EUR), Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 62,86 EUR), BASF (+ 1,58 Prozent auf 53,35 EUR) und Scout24 (+ 0,56 Prozent auf 80,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-4,37 Prozent auf 143,16 EUR), Vonovia SE (-2,97 Prozent auf 19,26 EUR), Heidelberg Materials (-2,38 Prozent auf 166,00 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 127,40 EUR) und QIAGEN (-1,94 Prozent auf 36,86 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 969 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 220,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Mit 7,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 62,76 1,82% Brenntag SE
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