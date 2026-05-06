LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 1,72 Prozent auf 24 875,50 Punkte aufwärts.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 455,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 150,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 775,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 146,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,26 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 9,97 Prozent auf 314,40 EUR), Continental (+ 7,25 Prozent auf 66,86 EUR), Airbus SE (+ 6,55 Prozent auf 189,44 EUR), BMW (+ 5,57 Prozent auf 81,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,36 Prozent auf 50,29 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,29 Prozent auf 58,51 EUR), RWE (-2,16 Prozent auf 58,96 EUR), BASF (-2,04 Prozent auf 52,36 EUR), Zalando (-1,97 Prozent auf 20,39 EUR) und Brenntag SE (-1,69 Prozent auf 61,66 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 409 697 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 190,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at