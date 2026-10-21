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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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LUS-DAX im Blick 21.10.2026 09:28:47

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Um 09:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 25 316,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 252,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 437,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 25 625,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 065,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 323,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,05 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,88 Prozent auf 53,02 EUR), QIAGEN (+ 1,35 Prozent auf 43,41 EUR), RWE (+ 1,12 Prozent auf 57,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 131,18 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,59 Prozent auf 373,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,75 Prozent auf 68,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,62 Prozent auf 38,82 EUR), Continental (-1,57 Prozent auf 67,58 EUR), BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,41 Prozent auf 143,25 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 272 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 230,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BMW AG 57,62 1,23% BMW AG
Continental AG 67,04 -0,86% Continental AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,27 2,48% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 144,10 -2,34% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 78,68 1,47% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 353,20 -5,71% HOCHTIEF AG
Infineon AG 49,63 -6,96% Infineon AG
QIAGEN N.V. 44,82 0,92% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 56,88 -1,69% RWE AG St.
SAP SE 214,40 4,28% SAP SE
Siemens Energy AG 121,88 -8,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,88 -0,12% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,54 -0,27% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 372,00 -0,97%

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