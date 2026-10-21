SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX im Blick
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21.10.2026 09:28:47
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 25 316,00 Punkte zurück.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 252,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 437,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 25 625,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 065,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 323,00 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,05 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,88 Prozent auf 53,02 EUR), QIAGEN (+ 1,35 Prozent auf 43,41 EUR), RWE (+ 1,12 Prozent auf 57,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 131,18 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,59 Prozent auf 373,00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,75 Prozent auf 68,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,62 Prozent auf 38,82 EUR), Continental (-1,57 Prozent auf 67,58 EUR), BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,41 Prozent auf 143,25 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 272 721 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 230,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|57,62
|1,23%
|Continental AG
|67,04
|-0,86%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,27
|2,48%
|Heidelberg Materials
|144,10
|-2,34%
|Henkel KGaA Vz.
|78,68
|1,47%
|HOCHTIEF AG
|353,20
|-5,71%
|Infineon AG
|49,63
|-6,96%
|QIAGEN N.V.
|44,82
|0,92%
|RWE AG St.
|56,88
|-1,69%
|SAP SE
|214,40
|4,28%
|Siemens Energy AG
|121,88
|-8,17%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,88
|-0,12%
|Vonovia SE
|16,54
|-0,27%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 372,00
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