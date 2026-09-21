LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Montag erhöht sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 1,03 Prozent auf 25 489,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 504,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 416,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 111,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 997,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 23 639,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,76 Prozent nach oben. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,49 Prozent auf 57,25 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 268,85 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,38 Prozent auf 344,60 EUR), Commerzbank (+ 1,21 Prozent auf 41,13 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 33,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 74,98 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 140,80 EUR), Hannover Rück (-0,95 Prozent auf 250,00 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 59,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 503,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 795 728 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211,357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at