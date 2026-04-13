Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Index-Bewegung
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13.04.2026 17:59:04
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,41 Prozent schwächer bei 23 717,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 468,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 759,50 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 302,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 13.01.2026, mit 25 383,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, notierte der LUS-DAX bei 20 717,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent nach unten. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 495,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 40,79 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 113,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), Continental (-2,33 Prozent auf 63,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 57,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 309 759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 174,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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