BMW Aktie

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

LUS-DAX-Performance im Blick 13.03.2026 09:29:44

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmorgen.

Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,70 Prozent auf 23 345,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 609,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23 316,50 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 900,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 13.03.2025, einen Stand von 22 543,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,97 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,63 Prozent auf 22,38 EUR), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 1 564,50 EUR), QIAGEN (+ 0,73 Prozent auf 35,65 EUR), Hannover Rück (+ 0,39 Prozent auf 259,40 EUR) und Allianz (-0,06 Prozent auf 350,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,21 Prozent auf 147,75 EUR), adidas (-2,62 Prozent auf 137,50 EUR), Henkel vz (-2,33 Prozent auf 69,44 EUR), Daimler Truck (-2,33 Prozent auf 42,71 EUR) und BMW (-2,23 Prozent auf 79,86 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 507 500 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Nachrichten zu BMW AG

