LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,43 Prozent stärker bei 24 063,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 866,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 089,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 302,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Stand von 25 296,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 922,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,05 Prozent nach unten. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,82 Prozent auf 28,54 EUR), Siemens (+ 3,74 Prozent auf 237,25 EUR), Infineon (+ 3,55) Prozent auf 44,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,26 Prozent auf 335,40 EUR) und Merck (+ 3,14 Prozent auf 116,55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BASF (-1,68 Prozent auf 53,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 82,50 EUR), Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 56,64 EUR), Daimler Truck (-1,55 Prozent auf 43,32 EUR) und Deutsche Telekom (-1,27 Prozent auf 28,74 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 13 526 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at