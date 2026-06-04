LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,93 Prozent fester bei 24 914,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 006,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 713,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 900,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 273,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Wert von 24 263,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,49 Prozent auf 164,50 EUR), QIAGEN (+ 5,34 Prozent auf 32,63 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,78 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (+ 4,55 Prozent auf 177,02 EUR) und Merck (+ 4,49 Prozent auf 139,50 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-3,35 Prozent auf 85,05 EUR), Continental (-2,40 Prozent auf 69,12 EUR), RWE (-2,35 Prozent auf 55,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,76 Prozent auf 49,08 EUR) und BMW (-1,51 Prozent auf 70,24 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 623 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212,443 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at