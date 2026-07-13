Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|XETRA-Handel im Fokus
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13.07.2026 17:59:23
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus
Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 25 085,50 Punkte.
Bei 24 776,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 155,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 679,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 961,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der LUS-DAX 24 208,00 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 3,63 Prozent auf 58,26 EUR), Deutsche Börse (+ 2,97 Prozent auf 256,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,80 Prozent auf 35,56 EUR), BASF (+ 2,73 Prozent auf 48,85 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,41 Prozent auf 42,94 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), MTU Aero Engines (-2,38 Prozent auf 353,50 EUR), Fresenius SE (-2,07 Prozent auf 41,69 EUR), Vonovia SE (-1,54 Prozent auf 21,11 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Mit 8,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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