Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 13.07.2026 17:59:23

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

So performte der LUS-DAX zum Handelsende.

Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,23 Prozent auf 25 085,50 Punkte.

Bei 24 776,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 155,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 679,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 23 961,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der LUS-DAX 24 208,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 3,63 Prozent auf 58,26 EUR), Deutsche Börse (+ 2,97 Prozent auf 256,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,80 Prozent auf 35,56 EUR), BASF (+ 2,73 Prozent auf 48,85 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,41 Prozent auf 42,94 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), MTU Aero Engines (-2,38 Prozent auf 353,50 EUR), Fresenius SE (-2,07 Prozent auf 41,69 EUR), Vonovia SE (-1,54 Prozent auf 21,11 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Mit 8,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

mehr Analysen
11:05 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:20 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Fresenius Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 48,61 3,06% BASF
Beiersdorf AG 78,66 1,29% Beiersdorf AG
Brenntag SE 58,00 3,28% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 256,10 2,89% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,71 2,10% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 41,27 -2,92% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,77 2,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 69,57 -3,86% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 351,80 -3,01% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 983,20 -1,01% Rheinmetall AG
Siemens AG 270,50 -1,06% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 35,22 1,50% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,38 0,59% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,08 -1,59% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 010,00 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen