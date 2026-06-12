LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende leichter

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 24 583,00 Punkten ab.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 755,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 420,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 12.03.2026, einen Stand von 23 509,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 23 758,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,069 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,14 Prozent auf 182,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR) und Continental (+ 3,64 Prozent auf 72,30 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-1,87 Prozent auf 24,63 EUR), Merck (-1,59 Prozent auf 133,25 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 228,20 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1 205,60 EUR) und Symrise (-1,01 Prozent auf 82,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 297 011 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,969 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,63 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at