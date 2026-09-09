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Marktbericht 09.09.2026 17:58:52

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Der LUS-DAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Der LUS-DAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 1,20 Prozent auf 25 558,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 907,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 516,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 364,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 520,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 798,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,69 Prozent auf 60,26 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,61 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 012,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 343,70 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Heidelberg Materials (-2,84 Prozent auf 157,35 EUR) und Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 675 864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,988 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Bank AG 34,94 -1,20% Deutsche Bank AG
E.ON SE 17,61 0,28% E.ON SE
Heidelberg Materials 157,00 -2,51% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 74,00 -2,66% Henkel KGaA Vz.
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