Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Blick
|
14.05.2026 09:28:24
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 24 395,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 404,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 190,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 066,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 24 900,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 482,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,694 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 1 153,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 88,28 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 65,66 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 272,15 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,88 Prozent auf 32,57 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BMW (-3,42 Prozent auf 77,94 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 241,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 181,95 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 53,78 EUR) und Bayer (-0,08 Prozent auf 37,94 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 372 447 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,695 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)