Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Index-Performance im Blick 14.05.2026 09:28:24

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind

Der LUS-DAX bleibt auch am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,65 Prozent stärker bei 24 395,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 404,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 190,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 066,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 24 900,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 482,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,694 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 1 153,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,03 Prozent auf 88,28 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 65,66 EUR), Siemens (+ 2,01 Prozent auf 272,15 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,88 Prozent auf 32,57 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen BMW (-3,42 Prozent auf 77,94 EUR), Deutsche Börse (-1,67 Prozent auf 241,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,93 Prozent auf 181,95 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 53,78 EUR) und Bayer (-0,08 Prozent auf 37,94 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 372 447 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,695 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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