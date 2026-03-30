Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 30.03.2026 09:29:01

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Der LUS-DAX bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent nach oben auf 22 246,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 22 136,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 298,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 28.02.2026, mit 24 908,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 522,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 430,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,44 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 55,12 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 105,80 EUR), Bayer (+ 0,65 Prozent auf 38,51 EUR) und EON SE (+ 0,51 Prozent auf 18,64 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,44 Prozent auf 19,84 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), Continental (-0,77 Prozent auf 59,48 EUR) und BMW (-0,59 Prozent auf 77,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 220 162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

mehr Analysen
27.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 159,14 -0,23% Airbus SE
Bayer 38,50 1,78% Bayer
Beiersdorf AG 74,88 0,27% Beiersdorf AG
BMW AG 77,90 0,83% BMW AG
Continental AG 59,50 0,03% Continental AG
Deutsche Bank AG 24,91 0,75% Deutsche Bank AG
E.ON SE 18,68 1,47% E.ON SE
Merck KGaA 106,00 1,53% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 30,80 -0,52% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 379,50 0,80% Rheinmetall AG
RWE AG St. 55,40 2,40% RWE AG St.
SAP SE 143,72 1,13% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 85,96 -0,09% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 19,73 -2,16% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 22 297,50 1,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen