LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen

Der LUS-DAX bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,95 Prozent nach oben auf 22 246,50 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 22 136,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22 298,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 28.02.2026, mit 24 908,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 522,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 430,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,44 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 143,80 EUR), RWE (+ 0,84 Prozent auf 55,12 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 105,80 EUR), Bayer (+ 0,65 Prozent auf 38,51 EUR) und EON SE (+ 0,51 Prozent auf 18,64 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,44 Prozent auf 19,84 EUR), Airbus SE (-0,95 Prozent auf 159,00 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 366,50 EUR), Continental (-0,77 Prozent auf 59,48 EUR) und BMW (-0,59 Prozent auf 77,32 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 220 162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,08 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at