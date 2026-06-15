Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|LUS-DAX-Entwicklung
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15.06.2026 15:58:47
LUS-DAX aktuell: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX
Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr 0,87 Prozent auf 24 951,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 736,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 102,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 23 447,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 328,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,47 Prozent auf 190,30 EUR), Deutsche Bank (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Airbus SE (+ 3,64 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (+ 3,37 Prozent auf 69,26 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 162,80 EUR), RWE (-1,95 Prozent auf 56,34 EUR), Commerzbank (-1,87 Prozent auf 36,14 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) und Zalando (-1,54 Prozent auf 24,25 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 582 734 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,12 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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