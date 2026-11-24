L&S DAX Indikation
|
25 180,00
|
-220,00
|
-0,87 %
|Index-Performance im Fokus
|
24.11.2026 15:58:51
LUS-DAX aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,94 Prozent auf 25 160,00 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 417,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 037,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 150,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 119,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 23 237,00 Punkten auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,42 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,08 Prozent auf 83,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 314,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 26,55 EUR) und SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 188,28 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), HOCHTIEF (-2,86 Prozent auf 346,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Mit 7,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|315,40
|1,71%
|Deutsche Telekom AG
|26,62
|1,29%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,54
|-2,52%
|Henkel KGaA Vz.
|86,90
|1,33%
|HOCHTIEF AG
|341,00
|-3,89%
|Infineon AG
|44,77
|-7,81%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,51
|-0,40%
|Rheinmetall AG
|740,00
|1,80%
|SAP SE
|190,18
|1,68%
|Scout24
|83,55
|1,77%
|Siemens AG
|257,85
|-2,59%
|Siemens Energy AG
|119,66
|-5,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|62,42
|-2,25%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 180,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.