Der LUS-DAX verbucht am zweiten Tag der Woche Verluste.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,94 Prozent auf 25 160,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 417,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 037,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 150,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 119,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 23 237,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,42 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 2,08 Prozent auf 83,55 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 314,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 26,55 EUR) und SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 188,28 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-5,90 Prozent auf 45,57 EUR), Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), HOCHTIEF (-2,86 Prozent auf 346,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 56,84 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 307 642 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Mit 7,90 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at