Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|XETRA-Handel im Fokus
|
20.03.2026 12:26:42
LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell
Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 22 873,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 177,50 Punkte, das Tagestief hingegen 22 702,50 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 236,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 24 288,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22 966,00 Punkten gehandelt.
Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,89 Prozent ein. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 22 702,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,58 Prozent auf 38,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,82 Prozent auf 172,40 EUR), Bayer (+ 2,09) Prozent auf 39,27 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,05 Prozent auf 44,83 EUR) und Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 31,73 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-3,76 Prozent auf 153,98 EUR), GEA (-1,62 Prozent auf 60,60 EUR), Zalando (-1,50 Prozent auf 22,35 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 34,75 EUR) und Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 245,90 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 527 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
19.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
18.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.03.26
|Beiersdorf-Aktie trotzdem höher: Nivea-Sorgen und vorsichtiger Ausblick drücken auf die Stimmung (dpa-AFX)