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Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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LUS-DAX-Entwicklung 28.07.2026 17:58:48

LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX gönnte sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Der LUS-DAX ging nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 25 499,00 Punkten aus dem Handel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 306,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 555,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 642,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 23 990,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 970,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,80 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,26 Prozent auf 159,24 EUR), Scout24 (+ 4,88 Prozent auf 75,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,50 Prozent auf 73,92 EUR), Zalando (+ 4,48 Prozent auf 29,85 EUR) und Daimler Truck (+ 3,75 Prozent auf 48,09 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-7,06 Prozent auf 137,90 EUR), Infineon (-6,05 Prozent auf 57,77 EUR), RWE (-2,93 Prozent auf 55,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,39 Prozent auf 43,27 EUR) und EON SE (-0,60 Prozent auf 18,99 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 8 928 644 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,526 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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