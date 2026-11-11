LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX

Mit dem LUS-DAX ging es schlussendlich aufwärts.

Schlussendlich gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent auf 26 686,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 487,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 692,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 25 175,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 26 398,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 24 194,00 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,63 Prozent zu. Bei 26 692,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), Infineon (+ 6,26 Prozent auf 52,12 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 327,50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 59,92 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 59,42 EUR), Zalando (-1,74 Prozent auf 27,75 EUR), EON SE (-1,70 Prozent auf 18,82 EUR) und Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 52,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 242 051 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 238,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at