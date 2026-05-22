LUS-DAX aktuell: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 24 856,50 Punkten aus dem Handel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 24 676,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 943,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 193,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 25 236,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 035,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,18 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,11 Prozent auf 49,88 EUR), Symrise (+ 3,07 Prozent auf 80,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,06 Prozent auf 296,00 EUR) und adidas (+ 3,00 Prozent auf 154,50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (-5,25 Prozent auf 21,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,89 Prozent auf 37,26 EUR), Fresenius SE (-2,83 Prozent auf 38,78 EUR), EON SE (-1,13 Prozent auf 18,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 531 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 201,314 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at