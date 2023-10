LUS-DAX-Handel aktuell: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Um 09:26 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,07 Prozent aufwärts auf 14 776,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 620,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 797,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 30.09.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 372,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2023, lag der LUS-DAX noch bei 16 457,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, notierte der LUS-DAX bei 13 356,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,12 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 10,68 Prozent auf 8,29 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,54 Prozent auf 21,05 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 177,65 EUR), Infineon (+ 1,24 Prozent auf 29,49 EUR) und Siemens (+ 0,95 Prozent auf 123,58 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Merck (-1,61 Prozent auf 140,70 EUR), Deutsche Bank (-1,19 Prozent auf 10,28 EUR), Covestro (-0,79 Prozent auf 46,63 EUR), Beiersdorf (-0,21 Prozent auf 121,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,20 Prozent auf 56,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 817 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 146,236 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

