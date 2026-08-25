Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
25.08.2026 15:58:44
LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen
Um 15:55 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent auf 26 265,00 Punkte.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 347,00 Punkte, das Tagestief hingegen 26 119,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25 068,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 25 399,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der LUS-DAX 24 279,00 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,92 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 576,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,58 Prozent auf 81,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BASF (-2,33 Prozent auf 51,21 EUR), Brenntag SE (-1,89 Prozent auf 60,26 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 153,40 EUR) und Henkel vz (-1,07 Prozent auf 75,74 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 639 579 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Brenntag SE
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|150,80
|-0,23%
|Airbus SE
|205,30
|-0,39%
|BASF
|51,61
|-0,46%
|Brenntag SE
|60,26
|-0,26%
|Deutsche Bank AG
|34,77
|0,70%
|Henkel KGaA Vz.
|75,36
|-1,13%
|SAP SE
|182,24
|0,91%
|Scout24
|79,70
|-0,38%
|Siemens AG
|287,90
|0,07%
|Siemens Energy AG
|155,18
|2,70%
|Siemens Healthineers AG
|39,04
|-0,96%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,04
|-0,03%
|Zalando
|23,18
|-0,13%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 332,00
|0,07%