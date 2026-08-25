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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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LUS-DAX-Performance im Blick 25.08.2026 15:58:44

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

Der LUS-DAX notiert am Dienstag im Plus.

Um 15:55 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent auf 26 265,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 347,00 Punkte, das Tagestief hingegen 26 119,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25 068,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 25 399,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der LUS-DAX 24 279,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,92 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 576,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,58 Prozent auf 81,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 154,10 EUR), Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 206,90 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 285,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil BASF (-2,33 Prozent auf 51,21 EUR), Brenntag SE (-1,89 Prozent auf 60,26 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 39,78 EUR), adidas (-1,19 Prozent auf 153,40 EUR) und Henkel vz (-1,07 Prozent auf 75,74 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 639 579 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 217,128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 150,80 -0,23% adidas
Airbus SE 205,30 -0,39% Airbus SE
BASF 51,61 -0,46% BASF
Brenntag SE 60,26 -0,26% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 34,77 0,70% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 75,36 -1,13% Henkel KGaA Vz.
SAP SE 182,24 0,91% SAP SE
Scout24 79,70 -0,38% Scout24
Siemens AG 287,90 0,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 155,18 2,70% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 39,04 -0,96% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,04 -0,03% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 23,18 -0,13% Zalando

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