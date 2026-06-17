LUS-DAX-Handel aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Um 12:24 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 24 918,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 923,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 764,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 830,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 23 711,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 23 295,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,42 Prozent auf 24,82 EUR), Bayer (+ 3,08 Prozent auf 37,12 EUR), Commerzbank (+ 2,56 Prozent auf 37,23 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,85 Prozent auf 186,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,80 Prozent auf 30,75 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen BMW (-7,01 Prozent auf 63,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 47,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,30 Prozent auf 87,60 EUR), Porsche Automobil (-1,83 Prozent auf 30,63 EUR) und Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 54,14 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BMW-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 263 144 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 206,078 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at