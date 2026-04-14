LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent nach oben auf 24 051,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 079,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 866,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23 302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 296,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Wert von 20 922,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,09 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens (+ 4,18 Prozent auf 238,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,57 Prozent auf 336,40 EUR), Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 28,35 EUR), Siemens Energy (+ 2,69 Prozent auf 170,36 EUR) und Commerzbank (+ 2,68 Prozent auf 35,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 28,71 EUR), Daimler Truck (-0,91 Prozent auf 43,60 EUR), BASF (-0,88 Prozent auf 54,17 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 252,80 EUR) und BMW (-0,52 Prozent auf 83,44 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 095 779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,902 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at