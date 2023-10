LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Freitagmittag auf grünem Terrain

Der LUS-DAX entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr 0,66 Prozent auf 14 787,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 14 705,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 824,50 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, lag der LUS-DAX bei 15 249,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Stand von 16 342,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der LUS-DAX bei 13 112,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 5,20 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 10,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 7,05 EUR), Covestro (+ 2,49 Prozent auf 49,87 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 183,20 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,75 Prozent auf 68,68 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 57,30 EUR), Henkel vz (-0,18 Prozent auf 67,80 EUR), Porsche (-0,17 Prozent auf 83,38 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 166,28 EUR) und Daimler Truck (-0,10 Prozent auf 29,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 094 010 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,49 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

