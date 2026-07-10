LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag leichter

Beim LUS-DAX stehen die Signale am Freitagnachmittag auf Stabilisierung.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 25 104,50 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 053,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 196,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 23 802,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 24 450,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,19 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,31 Prozent auf 26,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,00 Prozent auf 171,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,76 Prozent auf 31,48 EUR), SAP SE (+ 1,70 Prozent auf 140,08 EUR) und Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 38,52 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,85 Prozent auf 984,30 EUR), Infineon (-2,85 Prozent auf 71,26 EUR), Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 152,04 EUR), HOCHTIEF (-1,84 Prozent auf 457,60 EUR) und Bayer (-1,52 Prozent auf 49,93 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 070 224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,419 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,06 Prozent.

Redaktion finanzen.at