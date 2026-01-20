LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in Rot

Am Dienstag verliert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 1,54 Prozent auf 24 568,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24 908,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 538,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der LUS-DAX 24 288,00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Stand von 24 339,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 21 028,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,010 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 447,00 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 0,20 Prozent auf 151,85 EUR), Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 210,40 EUR), Beiersdorf (+ 0,02 Prozent auf 96,62 EUR), Brenntag SE (-0,37 Prozent auf 48,70 EUR) und Henkel vz (-0,39 Prozent auf 71,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 129,55 EUR), Fresenius SE (-2,84 Prozent auf 47,97 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,83 Prozent auf 36,05 EUR), Zalando (-2,83 Prozent auf 24,74 EUR) und Bayer (-2,74 Prozent auf 43,19 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 620 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,166 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at