Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

LUS-DAX-Performance 18.03.2026 15:59:25

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Der LUS-DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,98 Prozent leichter bei 23 477,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 956,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 449,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25 220,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 126,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, stand der LUS-DAX bei 23 359,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,43 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 863,00 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 2,84 Prozent auf 33,32 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,41 Prozent auf 172,05 EUR), Siemens Energy (+ 1,60 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,96 Prozent auf 45,09 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,72 Prozent auf 335,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,20 Prozent auf 38,98 EUR), Bayer (-3,16 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 32,41 EUR), EON SE (-2,83 Prozent auf 19,73 EUR) und adidas (-2,52 Prozent auf 137,05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 921 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 194,094 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

07:14 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
16.03.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
