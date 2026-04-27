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LUS-DAX im Fokus 27.04.2026 12:26:34

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagmittag in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagmittag in der Gewinnzone

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Um 12:24 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,44 Prozent auf 24 284,50 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 289,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 138,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 22 102,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 850,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 368,00 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,15 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 4,05 Prozent auf 252,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 1,83 Prozent auf 34,56 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 55,07 EUR) und adidas (+ 1,69 Prozent auf 138,55 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Merck (-1,92 Prozent auf 109,75 EUR), Hannover Rück (-1,25 Prozent auf 268,60 EUR), Continental (-1,07 Prozent auf 64,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 546,20 EUR) und GEA (-0,74 Prozent auf 60,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 351 284 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 185,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,86 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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