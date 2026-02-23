LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Nachmittag.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent höher bei 25 113,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 065,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 199,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Stand von 22 177,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,64 Prozent auf 35,40 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 45,99 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,31 Prozent auf 208,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 167,40 EUR) und Beiersdorf (+ 1,03 Prozent auf 107,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,65 Prozent auf 167,46 EUR), Zalando (-2,46 Prozent auf 20,18 EUR), Rheinmetall (-2,33 Prozent auf 1 699,50 EUR), BMW (-1,97 Prozent auf 88,54 EUR) und Airbus SE (-1,94 Prozent auf 186,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 694 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 197,887 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

