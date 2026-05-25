Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Index-Bewegung
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25.05.2026 15:58:16
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag fester
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,41 Prozent auf 25 336,00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 066,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 336,50 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 237,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 25 219,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 591,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 5,84 Prozent auf 313,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,19 Prozent auf 41,81 EUR), Deutsche Bank (+ 3,43 Prozent auf 29,13 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,29 Prozent auf 180,40 EUR) und Zalando (+ 3,17 Prozent auf 21,50 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-1,29 Prozent auf 56,76 EUR), BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,95 Prozent auf 38,41 EUR), Scout24 (-0,83 Prozent auf 71,65 EUR) und Deutsche Börse (-0,16 Prozent auf 255,60 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 848 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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