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LUS-DAX-Performance im Fokus 02.06.2026 15:58:57

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Aktuell halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent stärker bei 25 077,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 362,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 069,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 24 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 599,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Wert von 24 088,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,08 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,40 Prozent auf 85,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,68 Prozent auf 52,78 EUR), Fresenius SE (+ 2,60 Prozent auf 36,37 EUR), Zalando (+ 2,49 Prozent auf 23,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,48 Prozent auf 42,18 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Bayer (-4,98 Prozent auf 33,38 EUR), SAP SE (-2,54 Prozent auf 163,64 EUR), Rheinmetall (-1,61 Prozent auf 1 187,60 EUR), Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 244,40 EUR) und Heidelberg Materials (-1,26 Prozent auf 183,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 3 569 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 205,659 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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