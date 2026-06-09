Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
09.06.2026 17:59:01
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten
Letztendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 24 407,50 Punkte nach.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 820,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 391,50 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 24 402,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 23 785,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der LUS-DAX 24 150,00 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,645 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 7,18 Prozent auf 81,22 EUR), Henkel vz (+ 2,86 Prozent auf 68,32 EUR), Beiersdorf (+ 2,47 Prozent auf 70,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,09 Prozent auf 35,09 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-5,92 Prozent auf 148,30 EUR), Infineon (-3,30 Prozent auf 75,66 EUR), SAP SE (-2,15 Prozent auf 154,70 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 68,72 EUR) und Siemens (-1,38 Prozent auf 264,30 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 817 984 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: