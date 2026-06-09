LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Letztendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 24 407,50 Punkte nach.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 820,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 391,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 24 402,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 23 785,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der LUS-DAX 24 150,00 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,645 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 7,18 Prozent auf 81,22 EUR), Henkel vz (+ 2,86 Prozent auf 68,32 EUR), Beiersdorf (+ 2,47 Prozent auf 70,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,09 Prozent auf 35,09 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-5,92 Prozent auf 148,30 EUR), Infineon (-3,30 Prozent auf 75,66 EUR), SAP SE (-2,15 Prozent auf 154,70 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 68,72 EUR) und Siemens (-1,38 Prozent auf 264,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 817 984 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 204,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at