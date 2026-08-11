LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26 391,00 Punkten ab.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 507,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 246,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 24 283,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24 070,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,43 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 507,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), RWE (+ 1,81 Prozent auf 57,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR), Scout24 (+ 1,52 Prozent auf 76,75 EUR) und BMW (+ 1,38 Prozent auf 60,12 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-3,58 Prozent auf 37,08 EUR), adidas (-3,08 Prozent auf 162,20 EUR), Zalando (-2,94 Prozent auf 24,07 EUR), Merck (-2,44 Prozent auf 140,00 EUR) und Daimler Truck (-1,95 Prozent auf 46,24 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 349 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 213,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at