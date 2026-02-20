LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,03 Prozent auf 25 264,50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 334,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 001,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 584,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 916,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 310,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,84 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Porsche Automobil (+ 2,34 Prozent auf 36,81 EUR), adidas (+ 2,22 Prozent auf 158,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,17 Prozent auf 42,35 EUR), Deutsche Bank (+ 2,10 Prozent auf 31,05 EUR) und Siemens (+ 1,91 Prozent auf 245,15 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-4,16 Prozent auf 43,68 EUR), Zalando (-1,62 Prozent auf 20,69 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 45,20 EUR), QIAGEN (-0,82 Prozent auf 40,99 EUR) und Rheinmetall (-0,20 Prozent auf 1 740,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 361 362 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 197,409 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

