Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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03.06.2026 17:59:23
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
Schlussendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,29 Prozent auf 24 796,50 Punkte nach.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 755,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 120,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 302,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 001,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 131,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,938 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,66 Prozent auf 57,14 EUR), Merck (+ 2,10 Prozent auf 133,50 EUR), Bayer (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), EON SE (+ 1,74 Prozent auf 18,11 EUR) und Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 160,16 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5,34 Prozent auf 71,80 EUR), SAP SE (-4,25 Prozent auf 155,94 EUR), Deutsche Bank (-3,65 Prozent auf 26,93 EUR), Heidelberg Materials (-3,44 Prozent auf 177,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,32 Prozent auf 49,96 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 208 247 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,831 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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