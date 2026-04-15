LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,05 Prozent auf 24 053,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 094,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 980,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 302,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 250,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Stand von 21 247,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 1,65 Prozent auf 258,10 EUR), Merck (+ 1,29 Prozent auf 118,05 EUR), Bayer (+ 1,26 Prozent auf 41,12 EUR), Vonovia SE (+ 1,08 Prozent auf 23,50 EUR) und Scout24 (+ 1,06 Prozent auf 66,70 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-0,81 Prozent auf 332,70 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 171,60 EUR), Heidelberg Materials (-0,53 Prozent auf 189,45 EUR), Deutsche Bank (-0,47 Prozent auf 28,40 EUR) und Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 1 480,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 409 796 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,330 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Mit 6,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at