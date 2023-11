LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 15 897,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 15 925,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 888,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 776,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 581,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, einen Stand von 14 443,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 13,10 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,27 Prozent auf 11,95 EUR), Commerzbank (+ 1,21 Prozent auf 11,32 EUR), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 282,30 EUR), Zalando (+ 1,08 Prozent auf 23,31 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,07 Prozent auf 11,29 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-13,87 Prozent auf 35,70 EUR), Covestro (-0,96 Prozent auf 47,54 EUR), Porsche (-0,64 Prozent auf 90,34 EUR), Siemens (-0,27 Prozent auf 148,06 EUR) und Henkel vz (-0,22 Prozent auf 71,12 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 294 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at